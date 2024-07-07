Balıkesir'de FETÖ/PYD üyesi yakalandı

Balıkesir'de "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kepsut ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kepsut ilçesi Cezaevi Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrolünde "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR