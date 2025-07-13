Balıkesir'de Feribotta Yangın: Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan feribotta soğutma ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Adası açıklarında "Yavuz Naz" isimli feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi koordinesinde bölgeye TCSG-313 ve KB-70 Sahil Güvenlik botlarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-4 botu da sevk edildi. KIYEM-6 botunun ise intikal halinde olduğu öğrenildi.

Gemi kaptanıyla yapılan görüşmede yangının makine dairesinde çıktığı, mekanik izolasyonun sağlandığı bildirildi. Makine dairesinde soğutma çalışmaları devam ederken, "Öz Kaptan 1" isimli feribot tarafından geminin Marmara Adası'na doğru emniyetli şekilde çekildiği ifade edildi.

Personel dahil toplam 200 kişi ve 70 aracın bulunduğu feribottaki vatandaşların tahliye çalışmaları devam ediyor. Gemi kaptanının ise gemiyi terk etme yönünde herhangi bir talebi olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR