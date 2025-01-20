Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine dair incelemeler sürüyor.

Balıkesir'de çıkan ev yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi, İbrahimce Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi, No: 23 adresindeki bir evde sabaha karşı çıkan yangın, Edremit Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04: 22'de gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
img

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
img

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar
img

Arda Turan'dan "Helal olsun sana" dedirtecek hareket
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
ABD ordusu Suriye'nin Haseke şehrinden çekiliyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.