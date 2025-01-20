Balıkesir'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de çıkan ev yangını korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi, İbrahimce Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi, No: 23 adresindeki bir evde sabaha karşı çıkan yangın, Edremit Grup Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı 04: 22'de gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor.