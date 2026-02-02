Haberler

Balıkesir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında il merkezinde 4, Burhaniye'de 1 olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde ve Burhaniye ilçesinde toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, il merkezinde 4, Burhaniye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Öte yandan 26 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik herhangi bir olayın meydana gelmediği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük