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Balıkesir'de doğum yapan kadın, bebeğini klozete attı

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Balıkesir'de yaşanan olay kan dondurdu. Genç yaşta anne olan bir kadın, Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğum yaparak bebeği klozete attı. Vatandaşın fark ettiği bebek, klozetten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili anne, baba ve babaanne gözaltına alındı.

Balıkesir'de genç yaşta anne olan bir kadın, Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Polis genç kadın ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.

BEBEĞİ KLOZETE ATTI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Tapuya gelen genç yaştaki bir kadın, doğum yaparak bebeği klozete bıraktı.

VATANDAŞ FARK ETTİ

Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan temizlik personeli bebeği klozetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli kadın ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'de doğum yapan kadın, bebeğini klozete attı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Vahşi köpekler bile böyle yapmıyor...

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Haber YorumlarıAbdullah Bayraktar:

AMERİKA YANIYOR YANSIN'DA BURASI NE OLUR :(

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