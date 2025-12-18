Haberler

Yıkım sırasında enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasarlı binaların yıkımı sırasında, kontrolsüz bir şekilde devrilen bina konteyner dükkanının üzerine düştü; iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde bir facia yaşanmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen depremin izleri silinmeye çalışılırken, kontrollü yıkım sırasında yaşanan bir olay yürekleri ağza getirdi. Hasarlı bir binanın yıkımı sırasında, hemen karşısında bulunan konteyner dükkan enkaz altında kaldı, iş makinesi oporatörün dikkatiyle kurtuldu.

Depremde ağır hasar alan ve Nadir Açıksöz İşhanı olarak kullanılan 4 katlı bina ile Camicedit Mahallesi'nde bulunan bina, iş makineleriyle yıkıldı. Çalışmalar sırasında çevrede bulunan vatandaşlar ve görevliler büyük tedirginlik yaşadı.

Bir anlık dikkat hayat kurtardı

Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'ta gerçekleşen yıkım sırasında bina, yolun karşısında bulunan konteyner dükkanın üzerine devrildi. Depremin ardından binayı boşaltarak konteynerde ticaret yapmaya başlayan esnafın, olay anında içeride olmaması bir facianın önüne geçti.

Yıkım esnasında operatör ve çevrede bulunan vatandaşlar da tehlikeyi fark ederek saniyelerle bölgeden uzaklaştı. Konteyner dükkanın tamamen enkaz altında kalması, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar büyük bir korku atlattı.

Yetkililer ise yıkım çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşları bu tür çalışmalarda güvenlik alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

