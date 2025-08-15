Balıkesir'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı

Balıkesir'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Başladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında risk oluşturan yapılar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım kararı verilen binalarda yıkım çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, artçı sarsıntılarla birlikte risk oluşturan yapıların kontrollü şekilde yıkımı sürüyor.

Balıkesir Caddesi üzerinde bulunan, alt katı dükkan olarak kullanılan ve asma katlı olan 5 katlı bir bina da tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan yapılar arasında yer aldı. Birden fazla bağımsız bölümden oluşan binanın kontrollü yıkımı ekiplerin güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yıkım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ve halkın can güvenliği açısından risk taşıyan yapıların en kısa sürede ortadan kaldırılacağını belirtti. Bölgedeki vatandaşlar ise güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü şekilde tahliye edilirken, çevre esnafına da gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenildi.

Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu belirlenen yapıların yıkım sürecinin kademeli olarak devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

