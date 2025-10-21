Haberler

Balıkesir'de Cinayetler: Cezaevi Firarisi Mustafa Emlik'in İşlediği 3 Cinayet ve 7 Yaralı

Balıkesir'de Cinayetler: Cezaevi Firarisi Mustafa Emlik'in İşlediği 3 Cinayet ve 7 Yaralı
Edremit'te cezaevi firarisi Mustafa Emlik, kadın saldırısı sonrası 2 kişiyi öldürdü ve 7 kişiyi yaraladı. Olcay Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri (29) ve jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından etkisiz hale getirilen cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) eşkal fotoğrafı, bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden ortaya çıktı. Ayrıca evinde ölü bulunan Olcay Özdemir'in Mustafa Emlik'in ilk öldürdüğü kişi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında 'cinayete teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından hüküm giyen Mustafa Emlik, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 yıl 9 ay 18 gün kaldıktan sonra salıverildi. Kanun gereği 48 saat içinde Çanakkale Açık Cezaevi'ne teslim olması gerekirken, teslim olmayarak firar etti. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı çıkarmasının ardından kayıplara karışan Emlik'in Edremit'te bir inşaat firmasının satış ofisinde 'gayri resmi' olarak çalıştığı iddia edildi. İddialara göre, Emlik'in burada birlikte çalıştığı A.C. adlı kadına arkadaşlık teklifinde bulunduğu, kadının ise bu teklifi reddetmesi üzerine Emlik'in kadına karşı saplantılı bir tavır sergilediği öğrenildi. Soruşturma birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, Emlik son görüşmesinde de olumsuz yanıt alınca cinnet hali içerisinde cinayetleri işledi.

Emlik'in saldırısında yaralanan D.C., arkadaşlık teklifini reddeden A.C.'nin ağabeyi olduğu, ağır yaralanan R.Ö.'nün ise kadının kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi olduğu iddia edildi.

Ayrıca Edremit'in İkizçay Mahallesi'nde evinde ölü bulunan Olcay Özdemir'inde, cani Mustafa Emlik tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Yetkililer, Emlik'in olaylar sırasında uyuşturucu veya alkol etkisinde olup olmadığı yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
