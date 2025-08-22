Balıkesir'de Çiftlikdere Mahallesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Çiftlikdere Mahallesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çiftlikdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan dam yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çiftlikdere Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan dam yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına Savaştepe'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Köyiçinde bulunan dam nedeni ile Çiftlikdere kırsal mahallesi büyük tehlike atlattı.

İtfaiye ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

