Balıkesir'de Çift Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı
Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Sultançayır mevkisinde gerçekleşen çift taraflı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir- Bursa kara yolu Bursa istikameti Susurluk Sultançayır mevkisinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kazada 16 BAS 900 plakalı aracın sürücüsü S.K. ile 41 LG 200 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.M. yaralandı. 41 LG 200 plakalı aracın sürücüsü Ş.M.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
