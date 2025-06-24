Balıkesir'de Çift Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'de Çift Araçlı Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çekici ve traktör çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen çift araçlı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadettin Ertaş (42) idaresindeki 42 AAS 710 plakalı çekici, Şeker Fabrikası rampasından Susurluk istikametine seyir halindeyken, önünde ilerleyen 10 AJH 533 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada çekici sürücüsü Sadettin Ertaş, traktör sürücüsü Cumhur Özden (38) ve çekici araçta yolcu olarak bulunan Eymen Meriç Ertaş (11) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sadettin Ertaş'ın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenirken, traktör sürücüsünün alkol durumu hastanede yapılacak tetkiklerle belirlenecek.

Kazayla ilgili yapılan incelemede, çekici sürücüsü Sadettin Ertaş'ın Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-C maddesi kapsamında "önünde seyreden aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" kuralını ihlal ettiği kanaatine varıldı. Traktör sürücüsünün ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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