Haberler

Balıkesir'de Cani Saldırganın Kurbanı Olmuş Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'de Cani Saldırganın Kurbanı Olmuş Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Saldırgan Mustafa Emlik, çatışmada etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cani saldırganın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık, sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 18 Ekim akşamı Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi öldürüp aracını gasp ettikten sonra 7 kişiyi yaralayan ve Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık'ı da aracında vurarak öldüren Mustafa Emlik, polisle girdiği çatışmada öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık için bugün Edremit'in Güre Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Güre Kaplıcaları Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalık, Güre Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Çalık'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Odabaş, hayatını kaybeden Göktuğ Çalık'ın babası Ali Murat Çalık ve annesi Handan Çalık'a başsağlığı diledi.

Göktuğ Çalık'ın çevresinde sevilen, başarılı bir genç ve mesleğinde saygın bir jeoloji mühendisi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.