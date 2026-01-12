Haberler

Buzlanma nedeniyle arazi aracıyla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Buzlanma nedeniyle arazi aracıyla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Arazi aracı ve kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde buzlanma sebebiyle arazi aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Havran ilçesi Kalabak Mahallesi Hanlar mevkiinde meydana geldi. Y.A. (47) idaresindeki 10 UH 255 plakalı arazi aracı, Kalkım istikametine seyir halindeyken, virajı alamayarak karşı yönden gelen İ.Y. (64) yönetimindeki 10 H 9231 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, arazi aracının sürücüsü Y.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü