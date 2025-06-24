Balıkesir'de Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale Edildi

Balıkesir'de Buğday Tarlasındaki Yangına Müdahale Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Balıklıdere Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ekili alanlarda zarara yol açtığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına ünlü isim de katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi

İran saldırısıyla sarsılan ülke, uçaklarını Türkiye'ye yönlendirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.