Balıkesir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 3.9

Balıkesir'de bir deprem daha! Büyüklüğü 3.9
Güncelleme:
6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Deprem yerin 7.36 kilometre altında oluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19:09'da meydana gelen deprem yerin 7.36 kilometre altında oluştu.

11 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Artçı depremlerin devam ettiği kentte bir deprem daha oldu. 6.1 büyüklüğündeki depremin de merkez üssü olan Sındırgı ilçesinde saat 19:00'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Deprem yerin 7.36 kilometre altında oluştu.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 29 KİŞİ YARALANMIŞTI

11 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedilmiş, depremde 1 kişi hayatını kaybederken; 29 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
