Balıkesir'de çatı yangını

Balıkesir'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Karesi ilçesi Toygar Mahallesi Dut Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor. - BALIKESİR