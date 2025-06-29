Balıkesir'de Arazi Yangınlarına Hızlı Müdahale

Balıkesir'de Arazi Yangınlarına Hızlı Müdahale
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Nergiz ve Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, orman ve itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında ateş altında kalan kaplumbağalar kurtarıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Nergiz ve Kabakdere mahallerinde çıkan arazi yangınları büyümeden orman ve itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale edildi. Ateş altında kalan kaplumbağaları itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay bu öğle saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Nergiz ve Kabakdere kırsal mahallerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir itfaiye birimleri ile Orman Bölge Müdürlüğü birimleri arazi yangınlarına havadan ve karadan müdahale ettiler. Kuvvetli rüzgar altında yapılan çalışmalar sonrası arazi yangınları kontrol altına alındı. Arazi yangını sırasında ateş altında kalan kaplumbağalara itfaiye ekiplerinin su verdiği ve ateş hattından uzaklaştırıldığı görüldü. Yangın alanlarında soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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