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Balıkesir'de arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Kepsut İlçesi Eşeler Mahallesinde çıkan yangına Orman Bakanlığına ait ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Toplamda 165 personel yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılıyor.

Balıkesir'de arazi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut İlçesi Eşeler Mahallesinde saat 14: 40 sıralarında, ziraat arazisinde çıkan yangını, kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan etkin bir şekilde devam ediyor.

Yangına, Orman Bakanlığına ait 8 adet arazöz, 2 adet su ikmal aracı, 2 adet ilk müdahale aracı, 2 adet hizmet aracı, 3 adet helikopter, 3 adet uçak, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet loder (taşıyıcı), diğer kurumlardan 2 adet itfaiye aracı, 15 ton. İtfaiye su tankeri, 2 adet 25 tonluk büyük su tankeri, 3 adet hizmet aracı, 2 adet dozer, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 1 adet ekskavatör ile birlikte toplamda 165 personel müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Kepsut 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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