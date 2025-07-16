Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. 100 metrekarelik alanda çıkan yangında can kaybı yaşanmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi Kabak Tarla mevkisinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, tahminen 100 metrekarelik böğürtlenlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alanın tamamen söndürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa