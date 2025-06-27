Balıkesir'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Babaköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Babaköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Babaköy Mahallesi'nde meydana gelen arazi yangınına Susurluk Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale sırasında çeşitli kurumlara bağlı araç ve ekipmanlarla destek sağlandı.
Yangın bölgesine toplamda 16 aracın olay yerine sevki sağlandı.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR