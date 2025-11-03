Balıkesir'de Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi 5029 Sokak'ta 10 AFP 082 plakalı araçta yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler çevredeki araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR