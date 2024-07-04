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Balıkesir'de ağaca çarpan otomobil kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada Araçta bulunan Özlem Avcı olay yerinde, yaralı olarak hastaneye sevk edilen Ayşegül Aksoy hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Bigadiç'in Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkiinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı. Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye sevk edilen 6 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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