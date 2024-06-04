Balıkesir'de 78 Düzensiz Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 78 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 27 Mayıs – 2 Haziran 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 4 operasyon gerçekleştirdi.

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 37 Afganistan, 18 Sudan, 16 Suriye, 4 Yemen, 1 Türkmenistan, 1 İran ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen ile birlikte organizatör oldukları tespit edilen 2 göçmen kaçakçısı da yakaladı.

Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.