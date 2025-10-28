Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Kriz Merkezi Oluşturuldu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Vali Vahdettin Özkan başkanlığında kriz merkezi toplandı. Can kaybı yaşanmadı, bazı binalarda kısmi hasar oluştu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurum yetkilileri, Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında kriz merkezinde toplandı.

Depremin hemen ardından kriz merkezine geçen Vali Özkan, il genelindeki gelişmeleri anlık olarak takip etti, tüm ilçe kaymakamlarıyla doğrudan iletişim kurarak saha çalışmalarının koordinasyonunu sağladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Özkan, bazı ev ve metruk binalarda kısmi çatlak ve çökmelerin meydana geldiğini ifade etti. Deprem sırasında kaçmak isterken bazı vatandaşlarımızın etkilendiğini ve hastanelere başvurduğunu belirten Vali Özkan, "İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlarımızla sahadayız. Süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Vali Özkan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı. - MANİSA

