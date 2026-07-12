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Balıkesir'de dün 5 farklı alanda zirai alan yandı

Balıkesir'de dün 5 farklı alanda zirai alan yandı
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Balıkesir'de dün 5 farklı alanda çıkan zirai ve ot yangınlarına orman ekipleri helikopterler ve kara araçlarıyla müdahale ederek yangınları büyümeden kontrol altına aldı.

Balıkesir'de dün 5 farklı alanda çıkan zirai alan yangınına orman ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dün Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde meydana gelen zirai ve ot yangınlarına karadan ve havadan helikopterlerle Altıeylül Karakaya Mahallesi, Susurluk Ömerköy Mahallesi, Kepsut Mahmudiye Mahallesi, Dursunbey İstasyon mevkii ve Altıeylül Aslıhantepecik Mahallesi'nde çıkan yangınlara müdahale edildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizde bugün kısa zaman aralıkları içerisinde, 5 farklı noktada çıkan ziraat alanı yangınları, Orman Bölge Müdürlüğümüz kara ve hava ekiplerince erken ve etkin bir şekilde müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alınmasına destek olunmuştur." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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