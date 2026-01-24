Haberler

Bursa ve Balıkesir'de deprem anı böyle kaydedildi

Güncelleme:
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir ve Bursa'da hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken, Valilikten yapılan açıklamada can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı bildirildi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5.1 şiddetindeki deprem Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi. Deprem anı bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Balıkesir'de vatandaşlar da evlerinin sallanan avizelerini cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa süreli hissedilen depremin ardından vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarken bazıları da evlerinin camlarından bakarak etrafı izledi. Kısa süreli paniğin ardından hayat yeniden normale döndü. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Emendere Mahallesinde yaşanan sarsıntının ardından bir evin duvarının çatladığı öğrenildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şuana kadar herhangi bir can kaybı yada yaralanma olayının yaşanmadığı belirtildi. - BURSA

