Edremit'te araçta 42 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

Balıkesir'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 42 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada yüksek miktarda sentetik ecza hap bulundu. Operasyonda ele geçirilen 42 bin 600 adet hap muhafaza altına alındı.

Uyuşturucuya ilişkin yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı