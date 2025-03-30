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Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Güllü Çoban ve Esma Sağlam yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı.

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güllü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

3'Ü AĞIR 10 YARALI

Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı

Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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