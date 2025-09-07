Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında kırsal iki mahallede 2 metruk evde çökmeler meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.35'te Sındırgı ilçesinde yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kertil Mahallesi'nde bir evin yan duvarındaki merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi'nde ise metruk bir evde çökme meydana geldiği tespit edildi.

10 Ağustos'ta aynı ilçede meydana gelen depremde 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, bölgede sarsıntıların devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR