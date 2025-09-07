Haberler

Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, çevre illerden de hissedildi ve iki metruk evde çökme olayları yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında kırsal iki mahallede 2 metruk evde çökmeler meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 12.35'te Sındırgı ilçesinde yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kertil Mahallesi'nde bir evin yan duvarındaki merdivenin göçtüğü, Kınık Mahallesi'nde ise metruk bir evde çökme meydana geldiği tespit edildi.

10 Ağustos'ta aynı ilçede meydana gelen depremde 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılırken, bölgede sarsıntıların devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
