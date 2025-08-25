Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Deprem, 6.1'lik depremin ardından en büyük artçı olarak kayıtlara geçti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından en büyük artçı olarak kayıtlara geçen 4.8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarınca kaydedildi. Şiddetli sarsıntı yürekleri ağza getirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
