Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Deprem, 6.1'lik depremin ardından en büyük artçı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa