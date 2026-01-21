Haberler

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.58 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan saat 18.11'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.58 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

