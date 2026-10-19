Balıkesir'de 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Balıkesir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 100 kilogram bonzai üretilebilecek 1 kilo 13 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

10 Ekim 2026 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda, yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebilecek 1 kilo 13 gram A.M.2201 sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine fırsat vermemek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı