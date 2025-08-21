Balıkesir-Bursa Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun Kürse rampası mevkisinde meydana gelen trafik kazasında sürücü M.B. yaralandı. Kazaya, çekici ve dorsesinin kontrolden çıkması sebep oldu. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolunun Kürse rampası mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 ST 397 plakalı çekici ve 42 R 2831 plakalı dorsesiyle seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü M.B., sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

