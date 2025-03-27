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Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Balıkesir-Bursa Karayolu'nda Kaza: 2 Yaralı
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Balıkesir-Bursa Karayolu Susurluk mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybeden otomobil refüje uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bursa Karayolu Susurluk mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje uçtu. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa Karayolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 34 BC 2736 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ç. ile N.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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