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Balıkesir Bandırma'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı

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Balıkesir Bandırma'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hafif yaralandı
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Bandırma Külefli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Külefli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından 1 kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, 16 GA plakalı otomobil ile 10 CHC plakalı otomobilin çarpıştığını ve kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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