Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Bandırma'da alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Bandırma'da alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır Haber Videosunu İzle
Balıkesir Bandırma'da alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı; araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır; çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Kazada sürücü R.Ö. (72) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 16 K plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan aracın sol tekerleği yerinden koparken, otomobil bir süre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle araç alev topuna döndü. Araçta bulunan sürücü R.Ö. (72) ile yolcu konumundaki eşi B.Ö. (74) yaralandı. Yaralılardan birinin ağır yanıklar nedeniyle sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

-Vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek araçtan çıkmayı başaran yaralıya ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Konya Karapınar'da mısır tarlasında 8 metrelik obruk! Biçerdöver operatörleri son anda fark etti

Mısırların arasında saklanmış! Biçerdöveri yutacak obruk çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

3 puanın ardından büyük müjde geldi! Paraya para demeyecekler
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Dava ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu

Bu poşetin içinden fenomenin kesik başı çıktı
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak