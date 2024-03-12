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Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki

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Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan araziye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından el konulduğunu iddia etti. Dükkanın çevresini pankartlarla donatan Kenan Balcı, duruma tepki gösterdi.

Balıkçı Kenan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki

"Arazimize çöktü. Ekrem İmamoğlu elini toprağımızdan çek"

İSTANBUL - Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, Beylikdüzü'ndeki dükkanının hemen yanında bulunan araziye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından el konulduğunu iddia etti. Dükkanın çevresini pankartlarla donatan Kenan Balcı, duruma tepki gösterdi.

Beylikdüzü'nde bulunan Kenan Balcı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin bulunduğu alanın Ekrem İmamoğlu tarafından gasp edildiğini iddia ederek, "Tapumuza çöktü. Türkiye deniz canlıları müzesini yıktı. Saymakla bitmiyor. Ben AK Parti sevdalısıyım. Bizden talepleri oldu. Yerine getirmediğimiz için bize yapmadığı kötülüğü bırakmıyor. 10 tane dava açmış. Birini kazanıyoruz, bir tane daha açıyor. Balıkçı Kenan yok ediyor. Ruhsatlı yerimizin ruhsatını iptal etti" ifadelerini kullandı.

Dükkanının çevresine "Ekrem İmamoğlu toprağımızdan elini çek", "Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor" yazılı pankartlar asan Kenan Balcı, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu Kenan Balcı Beylikdüzü 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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