Balık tutmak isterken kayalıklardan denize düşerek ölen vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde olta ile balık tuttuğu sırada, denize düşerek hayatını kaybeden vatandaş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay,dün Cideilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta ile balık tutan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi. Tekne ile denize açılan vatandaşlar, Saim Yılmaz'ıCideLimanına getirdi. Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz,CideDevlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Köseli köyü Kargacak Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, Yılmaz için evinden Merkez Karamustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi namazının kılınmasının ardından Şehir Mezarlığı'nda, gözyaşları arasında toprağa verildi.