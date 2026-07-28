Adana'da nehirde balıkçı kayboldu
Adana’da balık tutarken dengesini kaybedip nehre düşen 60 yaşındaki adamı bulmak için çalışma başlatıldı.
Adana'da balık tutarken dengesini kaybedip nehre düşen 60 yaşındaki adamı bulmak için çalışma başlatıldı.
Olay, Ceyhan ilçesi Koruklu Mahallesi Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte nehre balık tutmaya giden Cuma Tosun (60), bir anda dengesini yitirip suya düştü. Akıntıya kapılan Tosun kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sualtı polisleri sevk edildi. Ekiplerin adamı arama çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı