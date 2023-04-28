Üye Girişi
Haberi Paylaş
Balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

Balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde teknede balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seferhisar'ın Sığacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknede balık tutan Muhammet Urak bir anda denize düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Urak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Seferhisar İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title