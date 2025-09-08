Haberler

Balçova'da polis karakoluna saldırı: 2 şehit, 1 yaralı
Güncelleme:
İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi.

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
