Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne 'rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma' operasyonu

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihaleye ve doğrudan satın alımlara fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zara uğrattığı öne sürülen eski yöneticiler ve doktorlara yönelik yapılan...

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihaleye ve doğrudan satın alımlara fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zara uğrattığı öne sürülen eski yöneticiler ve doktorlara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Balcalı Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2018-2021 yılları arasında medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihaleye ve doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporlarına göre, eski hastane başmüdürü A.Ö. ve hastane personelinin bahsi geçen yıllar arasında bir ihaleye fesat karıştırma suçu ve 53 doğrudan temin alımında edimin ifasına fesat karıştırma, kamu zararına sebebiyet verme, görevi kötüye kullanma suçu işlediği, kamunun toplamda 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

Ayrıca, Çukurova Üniversitesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda kurum zararının 149 milyon 867 bin 884 lira olduğu, 2019 yılı sonu itibariyle özel sektöre ve kamuya toplam 492 milyon 461 bin 426 lira borcunun bulunduğu belirtildi. Hazırlanan raporda bunun açık yapılması gereken ihalelerin farklı kalemlere bölünerek ihale ilanı yapılmaksızın ve talimat alınmaksızın stoklanması mümkün olan ve acil durumlara münhasır olmayan tıbbi sarf malzemelerinin doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştiği saptandı.

Dosyada bulunan şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplamda 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen 'İhaleye Fesat Karıştırma - Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Rüşvet' soruşturmasında savcılık, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinin eski başmüdürü A.Ö., eski başhekimi, eski başhekim yardımcıları, 2 hemşire, bir mühendis, 2 şef, 2 büro memuru, 2 hastane eski çalışanı, 14 şirket sahibi ve çalışanı toplam 28 şüpheli için yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararının ardından ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, aralarında eski başmüdür A.Ö.'nün de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü - ADANA