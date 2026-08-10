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Baklan'da Kayıp Genç Çivril'de Ölü Bulundu

Baklan'da Kayıp Genç Çivril'de Ölü Bulundu
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Denizli'nin Baklan ilçesinde dünden beri haber alınamayan 21 yaşındaki İsmail Tuncel, Çivril'deki dağlık alanda ölü bulundu. Askerden yeni dönen gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğu değerlendiriliyor.

Denizli'nin Baklan ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan genç, Çivril'deki dağlık alanda ölü bulundu. Askerden yeni geldiği öğrenilen gencin cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baklan ilçesine bağlı Beyelli Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden dünden bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki İsmail Tuncel için yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kısa süre önce askerden gelen Tuncel, Çivril'deli Yaka Dağındaki kırsal alanda ölü olarak bulundu.

Olayda hayatını kaybeden İsmail Tuncel'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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