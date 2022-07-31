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Dükkanını açmaya gelen bakkala hırsız şoku

Dükkanını açmaya gelen bakkala hırsız şoku Bakkal dükkanına giren hırsız sigara rafını boşalttı Osmaniye'de 7 bin lira değerindeki sigaraları çalan hırsız kayıplara karıştı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak...

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Dükkanını açmaya gelen bakkala hırsız şoku

Bakkal dükkanına giren hırsız sigara rafını boşalttı

Osmaniye'de 7 bin lira değerindeki sigaraları çalan hırsız kayıplara karıştı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanına giren hırsız yaklaşık 7 bin lira değerindeki sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Kemal Keskin Caddesi üzerinde bulunan bakkal dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dükkanını kapatan iş yeri sahibi Veli Alaca, sabah saatlerinde dükkanını açmak için geldiğinde kapının zorlandığını fark etti. Bunun üzerine içeriye giren Alaca, sigara rafının tamamen boşaltıldığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonunda hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 7 bin lira değerinde sigarasının çalındığını ifade eden iş yeri sahibi Veli Alaca, hırsız ya da hırsızların kapıdan içeriye girerek sigara rafını tamamen boşalttıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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