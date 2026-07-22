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Bakırköy ve Kadıköy'deki kurşunlama olaylarına ilişkin 6 gözaltı

Bakırköy ve Kadıköy'deki kurşunlama olaylarına ilişkin 6 gözaltı
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Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine yönelik kurşunlama eylemleriyle ilgili soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Şüpheliler 'nitelikli yağma' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından yargılanıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'yeni nesil silahlı suç örgütlerine' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy ve Kadıköy'deki kurşunlama eylemlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

İstanbul'un Bakırköy ile Kadıköy ilçelerinde 30 Haziran ile 18 Temmuz günü bazı iş yerlerine yönelik kurşunlama eylemleri düzenlendi. Olayların ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalarda, eylemlerle bağlantılı ikisi 18 yaşından küçük olmak üzere, toplam 10 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheliler hakkında, 'nitelikli yağma' ve 'silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından polis ekiplerine yakalama, gözaltı ve arama talimatı verildi.

6 şahıstan 2'si tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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