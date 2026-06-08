"İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı" iddialarına savcılıktan yalanlama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı milletvekillerinin cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediğine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığı" yönündeki iddiaları yalanlayarak, asılsız paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza infaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı