İETT kazasında ölenlerin yakınları Adli Tıp önünde

Bakırköy'de İETT otobüsünün kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Göksel Aksoy ve Solmaz Karadoğan'ın yakınları, cenazelerini teslim almak için Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

Bakırköy'de meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Göksel Aksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Aksoy'un cenazesi, işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aksoy'un ailesi ve yakınlarının cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Solmaz Karadoğan'ın ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Karadoğan'ın teşhisinin yapılamaması nedeniyle DNA testi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Her iki cenazenin de Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı