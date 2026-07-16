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Bakırköy'de yıkımı yapılan binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi

Bakırköy'de yıkımı yapılan binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi
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Bakırköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın bir bölümü yan apartmana devrildi; yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bakırköy'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binanın bir bölümü, yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Alibey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 katlı binanın kontrollü yıkımına iş makineleriyle başlandı. Çalışmalar sırasında binanın büyük bölümü yıkılırken, ayakta kalan kısmı ise yan taraftaki 5 katlı apartmana doğru devrildi. Apartmanda yaşayan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, apartmana yaslanan bölümün, kontrollü şekilde yıkımını tamamladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yan apartmanın 4 katında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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