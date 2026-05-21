Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükselirken, şüpheliler Adli Tıp Kurumunda saç ve kan örneği verdi. İşlemlerin ardından 11 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine götürüldü.

Şüpheliler, burada kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı