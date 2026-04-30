Bakırköy'de seyir halindeki otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki otomobil, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Bakırköy Atatürk Havalimanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 KKD 374 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle aynı yönde seyir halindeki 34 TS 5421 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı